President Zelenski: "Slag om Severodonetsk zal het lot bepalen van het oosten van Oekraïne"

Rusland lijkt echter alles op alles te zetten in Severodonetsk. De inname ervan zou betekenen dat de oostelijke provincie Loegansk zo goed als volledig in handen van de Russen en pro-Russische rebellen is. Op die manier kan Moskou dan een "overwinning in de Donbas" claimen, iets wat de prioriteit geworden is nadat de aanval op Kiev en Charkov mislukt is.

Een nederlaag in Severodonetsk zou dan weer een zware klap zijn voor het moreel van de troepen en het thuisfront in Rusland, dat er dan weer niet in slaagt om een belangrijk objectief in te nemen. Severodonetsk lijkt dan ook eerder symbolisch dan strategisch. Voor de Oekraïeners zou een verlies vervelend zijn, maar geen ramp. Wat wel belangrijk voor hen is dat ze in Severodonetsk de Russische oorlogsmachine nog verder kunnen uitdunnen en verzwakken, wat de kansen van Oekraïne in de toekomst beter maakt, zeker nu tal van zware wapens zoals tanks, artillerie, raketten, drones en vliegtuigen vanuit het Westen op komst zijn.