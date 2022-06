Proces van start rond internationale drugssmokkel via Londerzeel en Brussel

De politie startte in 2018 een onderzoek op basis van politionele informatie over een criminele organisatie die vanuit Brussel opereerde om drugs vanuit Marokko naar Denemarken te smokkelen. De bende maakte daarbij gebruik van wagens met valse compartimenten of verscheepte de drugs naar een autobedrijf in Londerzeel, waar handlangers nadien het voertuig en de pakketten cannabis kwamen ophalen. Het autobedrijf zelf was niet op de hoogte van de drughandel. In november 2018 werd de bende ontmanteld toen speurders een van de transporten konden onderscheppen. Daarbij werd 90 kilogram drugs in beslag genomen.

Volgens het openbaar ministerie zou de bende een vijftiental drugstransporten naar Denemarken hebben uitgevoerd en op die manier enkele honderden kilo’s cannabis hebben gesmokkeld. Drie beklaagden worden als leider van de criminele organisatie vervolgd en voor hen vordert de openbaar aanklager 7 jaar cel. Negen anderen riskeren celstraffen van 30 maanden tot 6 jaar cel.

Volgende week vrijdag gaat het proces verder met de pleidooien van de verdediging. Op 30 juni zal de zaak in beraad worden genomen. Het vonnis wordt pas in september verwacht.