Actrice Rebel Wilson heeft nieuwe liefde: "Dacht dat ik Disneyprins zocht, maar wat ik nodig had was een prinses"

Op de Instagrampagina van Rebel Wilson -bekend van films zoals "Pitch perfect"- prijkt een foto met haar nieuwe liefde Ramona Agruma. Vrienden van Wilson vertellen aan het magazine People dat de actrice erg gelukkig is.

Vorige maand sprak de actrice in het blad al over een nieuwe liefde, aan wie ze gekoppeld was door een vriend. Ze maakte niet bekend om wie het ging. "We spraken wekenlang via de telefoon, alvorens elkaar te ontmoeten. Het was wat ouderwets, maar heel romantisch. Het voelt fantastisch om iemand te hebben die gelijkwaardig is en met wie je een gezonde relatie hebt. Er waren tijden - ik zeg niet dat dat met al mijn exen was - dat ik soms dingen toeliet die ik niet had moeten toelaten. Het voelt dus erg anders om nu in een gezonde relatie te zitten."