Royals - De turbulente Noorse verloving van Märtha Louise en Deense prins "vergeet" broertje bij Royal Run

Märtha Louise was eerder getrouwd met kunstenaar Ari Behn en heeft drie dochters met hem. In 2017 gingen de twee uit elkaar en met kerst 2019 stierf Behn onverwacht. Eerder dat jaar had de prinses haar relatie met Durek Verrett bekendgemaakt.



De Noren sluiten niet helemaal de sjamaan in hun hart. Hij veroorzaakte al flink wat ophef door met Märtha Louise in Noorwegen en Denemarken betaalde workshops te organiseren, in zijn podcast "Ancient wisdom today" een boekje open te doen over hun "heel actief seksleven" en door in zijn boek "Spirit hacking" te insinueren dat kanker ongelukkige kinderen treft. Het boek kreeg daarom - tot zijn frustratie - geen Noorse vertaling.

Verrett noemde achteraf de pers "pestkoppen" en hij vermoedt dat de Noren hem ervan verdenken hun "geliefde Ari Behn afgenomen te hebben". Märtha Louise benadrukte dan weer dat ze "geen man kiest om mensen tevreden te stellen of om aan bepaalde normen te voldoen". Eerst maakte ze een verhuizing naar Los Angeles (VS) bekend, maar maanden later bleek die oversteek toch op te schuiven.