"Seksualiteit is zó belangrijk in een relatie, dit moet besproken worden": invloed van kankerbehandeling op seksleven nog steeds een taboe

"Toen er sprake was van borstkanker, was het wegnemen van mijn beide borsten de eerste stap in mijn behandeling. Nadien bleek dat mijn borsten voor mij toch een erogene zone zijn", vertelt ex-kankerpatiënte Marieke Colpaert in "Laat".

Haar eerste reactie was ontkennen dat er een probleem was. "Ik dacht dat ik nog wel andere erogene plekjes had en dat het wel goed zou komen. Maar dat bleek toch moeilijk te zijn. Je lichaam verandert en ook je seksualiteitsbeleving is anders. Toen ik aan mijn chemotherapie begon, had ook dat een enorm effect op mijn lichaam: het tastte de slijmvliezen aan, ik kreeg een droge vagina, ging in de menopauze en had geen zin meer in seks. Ik was ziek en moe en dat is lastig om mee om te gaan.”