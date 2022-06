"Zeker drie doden" bij schietpartij in fabriek in Amerikaanse Maryland

De VS worden de laatste tijd regelmatig opgeschrikt door massale schietpartijen. Zo opende eind mei een 18-jarige het vuur op een basisschool in Uvalde in Texas. De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde 19 kinderen en twee leraren voordat hij door de politie werd doodgeschoten. Een paar dagen daarvoor opende een schutter het vuur in een supermarkt in Buffalo in New York, waarbij tien mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten.