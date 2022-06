Volgende restauratiefase Antwerpse Sint-Jacobskerk kan dit najaar starten   

De restauratie van de kerk is al sinds 2019 aan de gang. Eerst kwam de structuur van de kerk en haar bijgebouwen aan zowel de buiten- als de binnenkant aan de beurt. Daarna werd de restauratie van de orgels en de klokken opgestart. In 2021 volgde het interieur, en van die werken gaat nu de volgende fase in. Het houten en stenen meubilair en de beelden en het beeldhouwwerk in het oostelijke deel van de kerk krijgen daarbij een opknapbeurt.