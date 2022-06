Stad Genk wil minder zondagavondwedstrijden bij KRC Genk om overlast in woonwijken te verminderen

"We merken dat die zondagavond toch voor overlast zorgt in de wijken en die overlast willen we verminderen", zegt burgemeester Wim Dries van Genk. "Ook risicowedstrijden (wedstrijden met een verhoogde kans op supportersgeweld, nvdr.) willen we liever overdag en niet 's avonds. Die twee vragen hebben we gesteld aan de kalendercommissie van de Pro League en ik hoop dat ze daar rekening mee houden. Volgende week moet daar duidelijkheid over zijn."