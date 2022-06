Stukje bot van Sint-Antonius vervangt gestolen plukje haar in Antoniuskapel in Marke

Het nieuwe reliek van de heilige Antonius van Padua zit in een zilveren foedraal en is een stuk beter beveiligd. Het is in de muur van de kapel gemetseld, achter gepantserd glas. Zondag 12 juni om 17u wordt een bedevaart gehouden in de kapel. Met een feestelijk tintje want tegelijk wordt ook het 130 jarig bestaan van de kapel gevierd. De nieuwe relikwie zal ook worden ingezegend en er wordt een boek voorgesteld over de geschiedenis van de kapel.