Een verborgen schat in Brussel: tekeningen van Bruegel, Rubens en Jordaens voor het eerst bij elkaar

Cruyckvis of snotolf werd deze vis in de 16e eeuw genoemd. Wij kennen hem als lompvis en de eitjes van de lompvis zijn vandaag nog altijd een delicatesse. Deze tekening uit 1589 van Hendrick Goltzius toont een mannetje tijdens de paaitijd. In ondiep water zetten de vrouwtjes dan hun eitjes af. De mannetjes waaieren daarna met hun borstvinnen water over de eitjes, tot ze uitkomen.

De vis - met knobbelige kam op de rug, benige noppen aan de zijkant en buikvinnen in de vorm van zuignappen - is zo levensecht getekend dat Goltzius wellicht een vers gevangen exemplaar voor zich had, terwijl hij tekende. Hij gebruikte verschillende kleuren krijt om de textuur en de kleur van de vis zo goed mogelijk weer te geven. Goltzius is daarmee de eerste Nederlandse kunstenaar die deze techniek toepaste.