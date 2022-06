Toch geen zwembad in Schilde: "De kosten zullen hoger zijn dan voorzien"

De gemeente Schilde gaat dan toch geen zwembad bouwen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Het zwembad in Wijnegem, waar enkele scholen gingen zwemmen, sluit eind deze maand. Schilde overwoog om met Ranst, Zandhoven en Zoersel te kijken of ze zelf een zwembad konden bouwen. Maar dat gaat dus niet door, omdat het te duur is.