Pretpark Bellewaerde in Ieper vangt twee beren uit Oekraïne op: "Voor ons een nieuwe uitdaging"

Vanmorgen zijn de dieren veilig en wel in Bellewaerde aangekomen. "Ze zijn elk in een afzonderlijke kist overgebracht in een kleine vrachtwagen", vertelt Pieter Vercruysse van Bellewaerde. "We hebben ze eerst gewogen, om te weten wat ze nodig hebben qua voedsel en hebben ze dan vrijgelaten in hun nieuwe verblijfplaats. Eerst hebben we de kooi van de mannetjesbeer geopend, dan die van zijn zus. Ze zijn vrij snel naar buiten gekomen om alles te verkennen. Dus alles is goed verlopen."

Bezoekers van het park zullen de beren niet kunnen zien. Ze moeten in quarantaine. Ook met andere dieren mogen ze geen contact hebben. Enkel de dierenverzorgers mogen bij de beren komen.