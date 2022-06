Twee Britse en een Marokkaanse vrijwilliger in Oekraïne zijn ter dood veroordeeld door pro-Russische rebellen

Wellicht wil Rusland zo andere buitenlandse vrijwilligers in het Oekraïense leger afschrikken. Eerder hadden zich duizenden mensen uit allerlei landen gemeld voor dienst in Oekraïens militair verband. Anderzijds zou Moskou ook pogen om druk te zetten op de Britse regering. Die heeft zich erg kritisch getoond voor de Russische invasie in Oekraïne en levert erg veel zware wapens aan het Oekraïense leger.

Tenslotte wil Rusland de drie mannen mogelijk ruilen voor Russische militairen die in Oekraïne gevangen zijn genomen en die daar door het gerecht vervolgd worden wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tijdens de bezetting van Boetsja en andere steden ten noorden van Kiev in het begin van de oorlog. Een van die militairen is door een Oekraïense rechtbank tot levenslang veroordeeld wegens moord op een bejaarde man.