Vakbonden vrezen besparingsgolf in Gent: "Meer dan 500 mensen zullen niet vervangen worden"

De vakbonden beseffen dat de stad maatregelen moet nemen. "Met besparingen in de kopieerlokalen alleen zullen we er niet komen", zegt een vakbondsbron. Het is, volgens de bonden, goed dat naakte ontslagen niet op tafel liggen. "De impact op de dienstverlening van de stad zal al groot zijn. Het is onmogelijk met minder mensen even goed te doen", zegt een vakbondsman. De stad zou onderzoeken om intern mensen te verschuiven om mogelijke gaten op te volgen.