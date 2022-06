Wat is het verschil tussen vooraf ingevulde codes op Tax-on-web en het voorstel van vereenvoudigde aangifte?

"In meer dan 85 procent van de gevallen klopt het voorstel van vereenvoudigde aangifte", zegt Francis Adyns van de federale overheidsdienst Financiën. "In 15 procent van de gevallen zijn er dus nog wijzigingen nodig. Dat is niet zo raar: het is mogelijk dat de belastingdienst toch niet helemaal op de hoogte is van alle inkomsten en uitgaven die fiscaal meetellen. Sowieso is het als burger jouw verantwoordelijkheid om te kijken of dat voorstel klopt."