Een pop-winkel waar je enkel naar kleren kan kijken: onlinestrategie van Shein slaat aan, maar er is ook een keerzijde

Het modebedrijf investeert niet in eigen ontwerpen. Via het internet verzamelt het voortdurend data over nieuwe mode en trends. Als het ziet dat er iets aanslaat, dan speelt het daar op in door snel dat soort kledij te gaan kopiëren en produceren. Het pikt daarbij niet alleen ideëen van grote merken, maar ook van beginnende ontwerpers die hun zelfontworpen kledij op social media showen. Op die manier komen er elke dag zo'n 6.000 nieuwe items in de webshop tegen gemiddeld 9 euro per stuk.

Daarnaast volgt Shein ook zijn klanten op de voet. Alles wat ze doen in de app of op de website wordt geregisteerd, zoals naar welke kledij ze kijken, hoe lang, wat ze opzoeken, enz... Daardoor kan het perfect inspelen op de noden van de klant.