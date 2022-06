Wegwijzers in Oudenaarde zorgen voor verwarring: "Ze sturen iedereen een eenrichtingsweg in"

In april heeft Oudenaarde een nieuw circulatieplan ingevoerd in de stationsbuurt en in deelgemeente Bevere. Daar zijn ondertussen wel al enkele aanpassingen gebeurd. "Maar wat nu gebeurd is, is ons een raadsel", zegt schepen Peter Simoens (Open VLD). " Wie richting Gent, Deinze of Waregem wil, wordt door de wegwijzers de Jozef Braetstraat ingestuurd. Maar dat is net een weg waar er door het nieuwe circulatieplan eenrichtingsverkeer geldt. "