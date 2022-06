Woning tijdelijk onbewoonbaar na uitslaande garagebrand in Mortsel

Rond het middaguur is er brand ontstaan in een woning aan de Cantecroylaan in Mortsel. De brand ontstond aan de elektriciteitskast in de garage. Een kortsluiting ligt vermoedelijk aan de oorzaak. De brand was helemaal uitgeslagen toen de brandweer aankwam, maar ze kregen het vuur vrij snel onder controle.

De brandschade blijft beperkt tot de garage. Heel de woning zit onder de rook. De bewoners kregen het advies om voorlopig niet meer in het huis te verblijven. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.

Enkel de dochter was aanwezig in de woning, maar kon het huis op tijd verlaten. Niemand raakte gewond. De brandweer redde ook nog twee hamsters uit het gebouw.