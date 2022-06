ZALMschool in Mechelen verhuist naar Vilvoorde: stad zet huurcontract stop

De ZALMschool in Mechelen gaat verhuizen naar Vilvoorde, omdat het huurcontract door de stad Mechelen stopgezet is. "De stad heeft het contract stopgezet, omdat we in februari geen erkenning hebben gekregen", licht directeur Rachida Aghallaj toe. "We zijn dan meteen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en zijn in Vilvoorde uitgekomen."