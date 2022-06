Zangeres Anouk kiest vanavond bij derde huwelijk voor familienaam van  echtgenoot (en dat is uitzonderlijk)

Anouk Teeuwe - zoals de zangeres voluit heet - heeft ruim 7 jaar een relatie met Dominique Schemmekes, die ze leerde kennen als basketbalcoach van haar zonen. Het koppel heeft een dochter van vijf, Jelizah Rose, en Anouk heeft nog vijf andere kinderen uit eerdere relaties.

Hun huwelijk is door de coronacrisis meermaals uitgesteld. Het aanzoek kwam van de zangeres in 2020, nadat ze eerst verschillende aanzoeken van haar partner had geweigerd. Maar vanavond geeft het koppel elkaar het jawoord tijdens een concert van Anouk op festivalterrein 't Malieveld in haar geboortestad Den Haag.

Het is een bewuste keuze om van hun huwelijk een publiek evenement te maken met duizenden fans erbij. Anouk is al twee keer in alle anonimiteit in het huwelijkbootje gestapt. Derde keer, goede keer, wat haar betreft, met een heel andere aanpak.

“Ik ben al twee keer publiekelijk gescheiden. Ik dacht: dat gaan we eens een keer andersom doen, maar dan hopelijk zonder scheiden”, aldus Anouk in de Nederlandse talkshow Jinek. Het huwelijk is te volgen via een livestream op het Instagramkanaal van de Nederlandse Vogue, dat nadien een speciale editie van het magazine uitbrengt over het huwelijksfeest.