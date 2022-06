"Het had waar kunnen zijn": vijf lessen over fake news van VRT NWS-journalist Tim Verheyden 

Het idee lijkt steeds meer te leven dat er zoveel waarheden als mensen bestaan. "Opvallend veel studenten geloven niet meer dat er zoiets bestaat als een objectieve waarheid", citeert Verheyden de Gentse filosoof Johan Braeckman (UGent). Braeckman geeft zelf het voorbeeld van een man die dood op de grond neervalt. Een arts kan het overlijden vaststellen om uitsluitsel te geven: de man is dood. Dat is volgens Braeckman een objectieve en feitelijke waarheid.

"Je kunt wel discussiëren over hoe we met de werkelijkheid moeten omgaan en of bepaalde evoluties goed of slecht zijn", zegt Braeckman. "Voor een stuk ga ik er zelfs in mee dat de waarheid in heel wat kwesties inderdaad niet bestaat. Het is goed dat dogma’s onderuit worden gehaald. Maar zeker in de menswetenschappen en de Letteren en Wijsbegeerte is de slinger te ver doorgeslagen. Laten we er toch van uitgaan dat feiten wel degelijk bestaan."