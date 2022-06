Zoektocht naar redders loopt bijzonder moeilijk voor Limburgse openluchtzwembaden en zwemvijvers

Zowel bij de gemeente Wellen als bij het openluchtzwembad van Terlaemen in Heusden-Zolder zagen we oproepen voor redders. Dat heeft intussen wel al resultaat opgeleverd, maar er mogen nog altijd redders bij komen, zo horen we. De zoektocht loopt in elk geval veel moeilijker dan de voorbije jaren.

Ook schepen voor recreatie Jessie De Weyer (N-VA) bevestigt dat de zoektocht de moeilijkste is van de afgelopen jaren. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben via allerlei wegen oproepen gedaan. Via scholen, zwem- en reddersfederaties en zwembaden."