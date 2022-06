Planckaerts nemen in Meigem afscheid van hun mémé Clara: "Unieke vrouw vol liefde en warmte"

Gewezen wielrenner Eddy Planckaert is samen met zijn gezin afgezakt naar Meigem, een klein dorpje dat hoort bij Deinze. Het was de baken van schoonmoeder mémé Clara, en dus ook de plek waar de begrafenis moest plaatsvinden, vertelt Eddy. "Het was de keuze van mémé Clara om hier begraven te worden. Ze is hier geboren en heeft hier gewoond. Christa en ik zijn hier getrouwd en de kinderen zijn hier gedoopt. Christa heeft haar eerste communie hier ook gedaan. Mémé Clara was echt van Meigem, haar wortels lagen hier. Het afscheid moest dus hier gebeuren."