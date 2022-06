3M mag deel van productieprocessen hervatten

Anderzijds legde 3M zelf bijkomende processen stil, omdat het niet kon voldoen aan de nieuwe lozingsnormen die het in maart opgelegd had gekregen. "Het bedrijf ging in overleg met Afdeling Handhaving aangaande een actieplan om voldoende veilig op te starten", zegt Demir daarover. "Dit actieplan is door Afdeling Handhaving goedgekeurd, waardoor het bedrijf deze activiteiten kan herstarten." Het mag niet gaan om activiteiten die, zoals hierboven vermeld, nog niet veilig zijn verklaard, stelt Demir nog.