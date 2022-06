600 kandidaat-juryleden voor proces aanslagen dat 6 tot 9 maanden zal duren, maar de excuses stromen al binnen 

600 mensen hebben een brief in de bus gekregen om mogelijk in de jury te zitten van het proces over de aanslagen van 22 maart. Dat proces begint later dit jaar, en zal 6 tot 9 maanden duren. Al die tijd kunnen ze niet naar hun werk gaan en moeten ze heel hun leven reorganiseren in functie van het proces. Heel wat kandidaten zoeken nu al een excuus om eronder uit te komen. 4 vragen en antwoorden over zo'n volksjury.