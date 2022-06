Aardkern schommelt onder onze voeten: elke zes jaar beweegt ze lichtjes heen-en-weer 

De aardkern is, zoals het woord al zegt, het binnenste gedeelte van de aarde, bijna 3.000 kilometer diep. Die kern bestaat uit een binnenste deel dat vast is, met daarrond een vloeibare buitenkern. Beide bestaan uit metalen, voornamelijk ijzer. De buitenkern is vloeibaar omdat de temperatuur duizenden graden hoog is, maar in de binnenkern is de druk zo hoog dat het metaal stolt tot een bol. Die bol is ongeveer zo groot als Pluto en groeit langzaam aan (in dit artikel kan je lezen hoe die kern precies in elkaar zit).