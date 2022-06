Afscheid van Ramsay Street: allerlaatste aflevering van "Neighbours" ingeblikt

“Neighbours” kwam sinds 1985 op tv in Australië en een jaar later in het Verenigd Koninkrijk. Het is de Britse zender Channel 5 die er nu de stekker uittrekt, en daarmee valt na 37 jaar het doek over de reeks. “Neighbours” was de langst lopende serie op de Australische buis en ook de rest van de wereld ging overstag, ook Vlaanderen in 1988. Pas later zouden er soapseries van eigen bodem komen, eerst "Familie" van VTM en later “Thuis” van de VRT.