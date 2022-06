Autodelen in kleine gemeente Lierde onverwacht succes: "We verdubbelen de vloot"

Sinds juni 2020 stelt het gemeentebestuur van Lierde drie deelwagens ter beschikking. Dat zijn auto's die inwoners kunnen reserveren via een app en zo kunnen gebruiken. Twee deelwagens en zelfs een bestelwagen staan momenteel allemaal in de buurt van het gemeentehuis, klaar om geleend te worden. Maar omdat ze nu al zo vaak gebruikt worden door het gemeentepersoneel, heeft het bestuur besloten om er nog eens drie aan te kopen. Burgemeester Jurgen Soetens (CD&V): "Op termijn is het de bedoeling dat er in elke deelgemeente, kort bij de mensen, een deelwagen ter beschikking staat. Dat de inwoners de auto's nu al zien rondrijden, geeft ze meer bekendheid. Zo vinden ook de inwoners hopelijk de weg naar onze deelwagens in Lierde."