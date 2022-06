Kortrijkse Groeningekapel wordt beschermd, niet toevallig in herdenkingsjaar 1302

De kapel werd gebouwd in 1832 nabij een landhuis buiten de omwalling van de stad . Op die plek vond in 1302 de Guldensporenslag plaats. Maar ook architecturaal heeft het zijn waarde. “Het is één van de eerste uitingen van de neo-gotiek of de stukadoorsgotiek”, zegt Tom Lenaerts van het agentschap Onroerend Erfgoed. “Het zeshoekige grondplan van de kapel maakt het gebouw uniek en meteen ook een bijzonder stuk erfgoed. Op dit moment is het nog maar een schim van wat het ooit was. In 1868 werd het voorste gedeelte verwijderd bij de rechttrekking van de Harelbekestraat. In de 20ste en het begin van de 21ste eeuw werd het niet onderhouden en is het geïntegreerd in een ander gebouw.”