Gezicht van popster Justin Bieber deels verlamd door zeldzame ziekte: "Ik weet niet hoe lang het gaat duren"

In een korte video op zijn Instagrampagina heeft Bieber meer uitleg gegeven over een reeks concerten die hij recent moest annuleren "wegens ziekte". De Canadees vertelt dat hij aan het zogenoemde Ramsay Hunt-syndroom lijdt. Dat is een zeldzame infectieziekte die naast gedeeltelijke gezichtsverlamming ook oorpijn, duizeligheid en huiduitslag veroorzaakt.

"Het is een virus dat de zenuwen in mijn oor en in mijn gezicht aantast, waardoor het verlamd is", legt de zanger uit in de video. Hij toont dat hij maar aan één kant met zijn oog kan knipperen en maar langs één kant van zijn mond kan lachen. "Ik ben fysiek niet in staat om op te treden. Het is – zoals je kunt zien – vrij ernstig. Mijn lichaam zegt dat ik het langzaamaan moet doen."

Hij belooft zijn fans dat het goed komt. "Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar alles komt goed", zegt hij.