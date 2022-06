Binnenkort elektrisch rijden "zonder" op te laden? Nederlands bedrijf stelt eerste commerciële zonnewagen voor

De Lightyear 0 heeft een batterij waarmee de auto 625 kilometer kan rijden. Daarnaast liggen er ook zonnepanelen op het dak, die voegen 70 kilometer per dag toe aan het rijbereik. In ideale omstandigheden (in landen waar de zon altijd schijnt) zouden die zonnepanelen voor een extra 11.000 "zonnekilometers" per jaar kunnen zorgen. (Ter vergelijking: een Belgische autobestuurder reed in 2021 gemiddeld ongeveer 15.000 kilometer per jaar.)

"Ook in België of Nederland zou je met deze wagen tot 7.000 of 8.000 kilometer uit de zon moeten kunnen halen" zei Hoefsloot begin januari nog in "Interne Keuken" op Radio 1. Al gaat dat natuurlijk om gemiddelde cijfers, we moeten daarbij ook de kanttekening maken dat er bijvoorbeeld in de winter bijna geen zon zal zijn.