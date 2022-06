Steeds meer buurtinformatienetwerken in Vlaams-Brabant: "Hoe meer BIN's, hoe minder inbraken"

Luc Dupas is al jaren de coördinator van een BIN in Oud-Heverlee. Hij is ervan overtuigd dat hun werk voor minder woninginbraken en een hoger veiligheidsgevoel zorgt in de gemeente. "We willen mensen stimuleren om een goede buur te zijn. Leer je buren kennen en werk samen. We delen ook informatie met elkaar, zoals tips over wat je zelf kan doen om je woning minder aantrekkelijk te maken voor eventuele inbrekers."

"BIN's hebben zeker en vast een positief effect op het aantal inbraken en inbraakpogingen. Het is een algemene trend dat die in het hele land dalen, maar op plaatsen waar een BIN is in onze politiezone zie je een nog veel sterkere daling", aldus Dupas.