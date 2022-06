Surfer Yves Depoorter komt oog in oog met bultrug voor kust van Knokke: "Ik zat echt vlakbij, ik kon zijn adem ruiken"

Surfen op de Noordzee en plots oog in oog staan met een bultrug van zowat 10 meter lang: dat is wat Yves Depoorter uit Knokke enkele dagen geleden is overkomen. "Ik was aan het wingfoilen", vertelt hij in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "Daarbij surf je op een plank met een vin die diep in het water gaat en zweef je als het ware over de zee."