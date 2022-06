Aantal buurtbewoners AZ Sint-Jan Brugge klaagt over lawaai MUG-heli

De MUG-heli heeft zijn standplaats in het AZ Sint-Jan in Brugge. Die helikopter vliegt van daar uit voor dringende interventies in heel West-Vlaanderen, een groot stuk van Oost-Vlaanderen en ook Zeeland in Nederland. De klagende buurtbewoners stellen het nut van de heli niet in vraag. "Het is duidelijk dat het toestel uiterst belangrijk is om levens te redden, maar sinds kort hebben we geluidsoverlast", zegt Marnix Arschoot die in de Rustenburgwijk woont.

Volgens Arschoot heeft dat te maken met een lagere vliegroute. "Sinds de hoogspanningslijnen weggehaald zijn, vliegen de piloten lager." Maar burgemeester Dirk De fauw ontkent dat. Hij had contact met het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH), de eigenaar van de helikopter.

"Ze zijn eigenlijk verrast dat de buurt meer lawaai heeft. Het nieuwe toestel zou zelfs beduidend stiller zijn dan het vorige model”, zegt De fauw. “Het klopt wel dat de hoogspanningsleidingen zijn weggehaald en daardoor in theorie een lagere aanvliegroute mogelijk is, maar volgens de piloten is dat in de praktijk toch anders. Om technische redenen moet de helikopter zelfs hoger opstijgen voordat hij zijn horizontale verplaatsing inzet. Wat er wel is, is dat de nieuwe helikopter méér vluchten maakt. Dat komt omdat het nieuwe model veel handiger is in gebruik en geschikter is om patiënten te vervoeren."