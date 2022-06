Buurtcomité uit Merchtem haalt slag thuis: geen appartementsblok maar wel groene parking op Reedijk

Vorig jaar trok de gemeente de vergunning van de bouw van het appartementsgebouw al in. Het perceel op de hoek van de Reedijk en de Wolvertemsesteenweg ligt in overstromingsgebied, en is daarom niet geschikt voor zulke grootschalige bouwprojecten. Toen was er nog geen plan voor het grondgebied, maar daar komt nu verandering in.