CHECK - Neen, Barbieproducent Mattel brengt geen zwangere Ken op de markt

Op verschillende socialemediakanalen is commotie ontstaan nadat speelgoedproducent Mattel zogenaamd een "zwangere Ken" zou hebben aangekondigd. In een filmpje dat ook bij ons al tientallen keren gedeeld werd, zien we hoe een pop van Ken met zwangere buik enthousiast wordt gepresenteerd. "P-p-p-p-p-pregnant Ken! Hij is een man met een baby! Hij is duidelijk een man en geen vrouw!", zingt een stem op de achtergrond van het reclamefilmpje.