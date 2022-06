Criminele organisatie achter synthetisch drugslab voor rechter

Op basis van camerabeelden kon de sluikstorter worden geïdentificeerd, aldus de openbaar aanklager vrijdag op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank. “Het ging om een Brusselaar die voor de bende werkte en de taak had om het chemisch afval te dumpen. Na verder telefonie- en ANPR-onderzoek en grensoverschrijdende observaties wees alles er op dat er in Herstal een synthetisch drugslab was gevestigd in een loods.”

De speurders vielen er eind mei vorig jaar binnen, met behulp van de speciale eenheden van de federale politie. Uiteindelijk konden negen verdachten worden opgepakt, die zich vrijdag voor de rechtbank moesten verantwoorden. “Het drugslab was opgezet voor grof geldgewin”, sprak de substituut-procureur tijdens haar vordering. “Crystal meth is een zeer verslavende drug met een groot gevaar voor de volksgezondheid. Daarenboven is dit ook een zeer asociaal misdrijf. Er is een groot risico voor omwonenden door de chemische processen die hieraan te pas komen en er is ook grote milieuschade door het dumpen van chemisch afval.”