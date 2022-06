Theatershow Luc Appermont gaat in première in jarig cultureel centrum Bilzen: "Met verschillende Limburgse anekdotes"

“We trappen het seizoen van onze nieuwe theatershow "Een paar apart" af in de Kimpel in Bilzen", zegt Luk Appermont. "De Kimpel had dat gevraagd en ik vind dat een eer. In onze theatershow zitten veel anekdotes, ook over Bilzen, afgewisseld met muziek. Want ik kom nog vaak in Bilzen, mijn dokter heb ik hier nog en mijn tandarts. Ik heb voor altijd een band met Bilzen."

"We zijn voor de anekdotes in onze theatershow gaan kijken in ons privéleven, maar ook in ons professionele leven. En het wordt een mix van leuke en minder leuke momenten. Soms denken de mensen dat het in het leven van Bart en mij alleen maar glitter en glamour is, maar dat is niet zo. Daar willen we graag over vertellen want we denken dat mensen zich daarin kunnen herkennen en dat hen dat kan helpen."