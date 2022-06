Dan toch wekelijkse donderdagmarkt in centrum van Genk: "Samen met marktkramers alternatieve locaties bekijken"

“We gaan nu alles verder technisch onderzoeken”, gaat schepen Vandeurzen verder. “Later dit jaar zullen we dan de opties bespreken met de marktcommissie en de marktkramers en zo samen beslissen hoe de markt er zal uitzien in 2023.” Monique Maris van de Genkse marktcommissie is blij dat alles in samenspraak gebeurt. “ Een spijtige zaak, maar we zijn blij dat er wel oplossingen voor deze kramen worden gezocht binnen het stadscentrum,” vertelt Monique Maris van de Genkse marktcommissie.