Discgolf verovert Vlaanderen: tijdelijk parcours in Putte zo populair dat het definitief mag blijven

"Discgolf speel je net zoals golf op een parcours met holes maar zonder clubs of golgballetjes. De bedoeling is om een een frisbee in een metalen korf te gooien", vertelt Jeroen De Cuyper (N-VA) op Radio 2. Hij is schepen voor sport in Putte waar zondag de enige wedstrijd in Vlaanderen plaatsvindt van de Belgian Disc Golf Tour.

"We hebben een klein jaar geleden vanuit de gemeente een tijdelijk parcours geplaatst. De mensen van de discgolffederatie waren langsgekomen en bleken zo onder de indruk, dat ze ons vroegen om het permanent te maken. We hebben de korven en het materiaal aangekocht. Er zijn nu ook 9 holes, één meer dan oorspronkelijk, zodat er officiele wedstrijden in Putte kunnen plaatsvinden", zegt De Cuyper. Zondag zal dat gebeuren als de Belgian Disc Golf Tour in Putte neerstrijkt.