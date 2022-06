Na dodelijk fietsongeval op jaagpad: horen grote groepen wielertoeristen daar wel thuis?

De enige oplossing die Callens ziet om dit probleem op te lossen is dringend investeren in betere fietsinfrastructuur over het hele land, bijvoorbeeld door bepaalde parkeerstroken te vervangen door bredere fietspaden. De jaagpaden zelf verbreden is vaak geen optie: aan de ene kant is er het water en de andere kant is vaak natuurgebied of er staan woningen.

Wielertoeristen verbieden om - eventueel op bepaalde momenten - gebruik te maken van jaagpaden is volgens hem geen oplossing. "Waar moeten ze dan wel naartoe", vraagt hij zich af.