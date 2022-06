Doen we genoeg om het lerarentekort aan te pakken? En waar liggen nog kansen?

Volgens De Wilde is de logische stap 3 dat de kwaliteit van ons onderwijs weer zal verbeteren en leerlingen er de vruchten van plukken. Hij waarschuwt er daarom ook voor om de drempel tot een job in het onderwijs niet al te fors te verlagen. "Het gaat er niet alleen over om zoveel mogelijk mensen voor de klas te krijgen. Nee, we willen goeie mensen voor de klas. Als we die instap in het onderwijs té gemakkelijk maken, gaan we mensen aantrekken die we eigenlijk niet willen en waar we nadien vanaf willen. Een leraar die niet goed is, verergert het probleem."