Droommachine "Music Maestro" voorgesteld in basisschool 3K in Kinrooi

De droommachine "Music Maestro" is vandaag voorgesteld in basisschool 3K in Kinrooi. De machine is een samenwerking van de basisschool, de secundaire school Mosa RT uit Maaseik en Hogeschool PXL. Het project staat niet alleen: er werden vandaag in totaal vier zulke droommachines voorgesteld doorheen Limburg.