Eeklo is dit weekend gaststad voor het BK Boomklimmen

Het Heldenpark in Eeklo wordt volop in gereedheid gebracht voor de 25e editie van het BK Boomklimmen voor Boomverzorgers. Woordvoerder van de organisatie Eddy Pauwels legt uit waarom ze voor het Heldenpark in Eeklo hebben gekozen: "We hebben naturlijk bomen nodig, maar het evenement vraagt ook veel accomodatie, en die is hier in Eeklo aanwezig. In totaal zakken 53 deelnemers af naar Eeklo,. Die moeten hier natuurlijk blijven slapen, kunnen eten en 's avonds een feestje houden. Zeker omdat we de 25e verjaardag vieren van het BK."