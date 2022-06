Moet Vlaanderen slachtoffers van heksenjacht in ere herstellen? En waarom is dat belangrijk?

"Vlaanderen is echt niet onschuldig. Er zijn in Vlaanderen zeker 250 vrouwen vermoord. Ten tijde van de Spaanse Nederlanden (in de 16e en 17e eeuw, red.) behoorde de heksenjacht op ons grondgebied tot de meest extreme en meest bloederige van heel Europa", vertelt Cassiers in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Het gaat echt om een vorm van massamoord waarbij over heel Europa meer dan 60.000 mensen het lieven lieten.