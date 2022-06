Einde van boodschappenkoeriers Gorillas? Vakbond gecontacteerd over toekomst 240 personeelsleden

Een jaar geleden lanceerde de internationale firma Gorillas zijn diensten in Antwerpen en Brussel. Via hun platform kan je kleine boodschappen bestellen, en een fietskoerier levert ze binnen de tien minuten aan je deur. Vandaag spreken verschillende bronnen over het einde van Gorillas in België.

"In totaal werken er 240 mensen bij Gorillas. Een aantal van hen is student maar de meerderheid werkt in hun warenhuizen en als fietskoerier. Wij hebben vernomen dat ze voor België op zoek zijn naar partners, of de afbouw van hun activiteiten overwegen", zegt vakbondsvrouw Liesbeth Jaminet van het ACV. "Welk scenario het wordt, weten we niet. Maar het bedrijf is naar ons gestapt om te bespreken wat de verschillende scenario's voor het personeel zouden betekenen."