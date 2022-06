750 elektrische deelfietsen en deelbakfietsen beschikbaar in Gent

Het aanbod van deelfietsen in Gent wordt hierdoor meer dan verdubbeld. “We hadden al een 400-tal deelfietsen, nu komen daar nog eens een 600-tal elektrische deelfietsen en 150 elektrische deelbakfietsen bij”, vertelt Watteeuw. “Hiermee komen we tegemoet aan de vervoersnood van heel wat Gentenaars en bezoekers."

"De fietsen zullen verspreid worden in de stad . Zowel over het gebied van de kleine ring, maar ook daarbuiten zal je ze aantreffen. Tot nu toe kon je de deelfietsen die we hebben alleen binnen de kleine ring ontlenen, maar deze deelfietsen zullen ook in de rand van Gent te vinden zijn omdat ze een grotere afstand aankunnen. We gaan ze bijvoorbeeld plaatsen in het havengebied en in het zuiden van Gent waar veel bedrijventerreinen zijn. Ze zullen dus aangeboden worden over een veel groter gebied dan tot nu toe het geval was.”