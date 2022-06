Expert roept op om twee intacte schuilkelders uit WO II te bewaren op Gentse Arsenaalsite  

Over een aantal jaren, wanneer de site ontwikkeld zal worden, moeten de schuilkelders volgens de expert een plaats krijgen. "De plannen van de eigenaar zijn nog vaag maar het is goed om nu al te hameren op het feit dat het erfgoed bewaard moet blijven. In het Gentse zijn er niet veel schuilkelders meer die zo goed intact zijn." Van de Sijpe pleit ervoor om de kelders in zo goed mogelijke staat te brengen en grondig op te ruimen." Op zijn website verzamelt hij alle informatie, ook over andere schuilkelders en bunkers in Oost-Vlaanderen.

Of de eigenaar ingaat op de vraag, is onduidelijk. Van de Sijpe benadrukt dat het voorstel bekeken wordt. De herbestemming is er pas over enkele jaren, er is nog tijd.