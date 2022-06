Alweer verkiezingen in Frankrijk: moet president Macron straks een vijandige premier naast zich dulden?

Borne zal dus mogen blijven, op voorwaarde dat zij haar zitje haalt én dat president Macron met zijn Ensemble-coalitie de meerderheid haalt. In het onwaarschijnlijke geval dat de linkse coalitie de meerderheid haalt, wordt Jean-Luc Mélenchon de nieuwe premier, en zal hij een nieuwe linkse regering samenstellen. Dat is zo al afgesproken met groenen, socialisten en communisten. Een weinig waarschijnlijk scenario, maar de kans op een "cohabitation" blijft wel bestaan. Dat zou dan president Macron worden met premier Mélenchon. Komt vast niet goed.

Want samenwonen, dat klinkt als een leuk vooruitzicht wanneer je ervoor kiest. Maar gedwongen samenwonen met twee harde koppen? Dat mondt uit in een giftige relatie. De - zeldzame - cohabitations uit het verleden laten een wrange smaak na. Zo moest de socialistische president Mitterrand zeer tegen zijn zin twee keer regeren met een rechtse premier. In zijn eerste ambtstermijn was dat Jacques Chirac. Die later zélf als president het parlement ontbond en het deksel op de neus kreeg. Het volk koos voor een socialistische regering, met Lionel Jospin als eerste minister.

Zo'n cohabitation, dat betekent in de praktijk dat premier en regering grotendeels het binnenlandse beleid bepalen. De president houdt vooral een vinger in de pap in aangelegenheden als defensie en buitenlands beleid. Comfortabel is zoiets niet. Stel u maar een Europese top voor, waar president en premier uitvechten wie de échte stem van Frankrijk mag vertolken. Zover komt het allicht dus niet, maar zeg nooit jamais. Antwoord zondagavond, een beetje, en zondag over een week, helemaal.