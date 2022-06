Genk on Stage zoekt extra vrijwilligers: meer klemtoon op duurzaamheid dit jaar, dus meer vrijwilligers nodig

"Bij de editie van dit jaar van Genk on Stage ligt de klemtoon meer dan ooit op duurzaamheid", gaat Kriekemans verder. "We werkten in het verleden al met herbruikbare bekers maar ook de eetstanden gaan dit jaar met herbruikbaar materiaal werken. Dus we gaan extra standen moeten voorzien waar je dat herbruikbaar materiaal kan inruilen. En precies daarom hebben we net dit jaar meer vrijwilligers nodig dan bij andere edities."

"Daarom gaan we nu ook in omliggende gemeenten horen of er daar vrijwilligers zijn die willen komen helpen", zegt Kriekemans. "We hebben bijvoorbeeld nog extra hulp nodig bij de opbouw en afbraak van het festival en om de stad tijdens het festival proper te houden."